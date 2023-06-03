На Украине возник скандал из-за русского языка в телеэфире
09:00 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Недобиткам <…>, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — написал он в «Твиттере». Секретарь СНБО утверждает, что такие люди «должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».
Сам Данилов родился в Донбассе, и русский является для него родным языком, высшее образование он получил в Луганске, где и начинал карьеру. При этом украинский, на котором Данилов теперь всегда общается в эфире, не безупречен. Бужанский посоветовал секретарю СНБО изучить Конституцию Украины и статью УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей. «Рекомендовал бы Данилову <…> научиться уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно таких же, как и сам Данилов, которые на своем родном языке являются никак не меньшими патриотами Украины, чем он», — написал депутат в собственном телеграм-канале.
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