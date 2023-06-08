Герман Греф: Сбер сформировал набор инновационных предложений для сотрудничества со странами СНГ

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Сбер сформировал набор инновационных предложений по сотрудничеству со странами СНГ и ЕврАзЭС. О них рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке «Евразия – наш дом».

«Сегодня правительство поставило в качестве приоритета сотрудничество со странами СНГ и ЕврАзЭС в частности. И мы сформировали набор инновационных предложений Сбера для ключевых сфер народного хозяйства», – рассказал он.

Так, в здравоохранении это весь перечень услуг по цифровизации деятельности врача, включая постановку диагноза. «В высшем образовании мы предлагаем проект «Школа 21» для подготовки ИТ-профессионалов высочайшего уровня, который пользуется большой популярностью в России. До конца года мы планируем открыть 11 «Школ 21» в стране, на следующий год у нас еще 10 заявок, – сообщил Герман Греф. – Для среднего образования мы сделали платформу персонализированного обучения на основе полной цифровизации процесса обучения и высвобождения времени учителя. Так возвращаем учителя к ученику, чтобы он больше времени мог проводить с ним» .

«Мы предлагаем целый стек технологических решений, в том числе в области кибербезопасности, безопасного города, развития туризма. Производим большую линейку электронных устройств: это умные голосовые помощники, телевизоры и роботы», – отметил глава Сбербанка.

«Сейчас мы работаем с большими языковыми моделями, Сбер реализовал аналог ChatGPT – GigaChat, – добавил Герман Греф. – Также у нас есть нейросеть Kandinsky 2.1, которая умеет генерировать изображения в заданном стиле. Инновации и наука сейчас ведутся с помощью GigaChat. И в ближайшее время мы планируем предоставить GigaChat в пользование широкому кругу ученых, студентов и предпринимателей. По прогнозам, скачок в производительности труда в течение несколько лет благодаря искусственному интеллекту будет минимум 30%».

Международная выставка кооперационных проектов «Евразия – наш дом» проходит с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус». Она приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе.