Лидеры ФРГ, Франции и Польши обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины
10:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня обсудят в Париже с главой Франции Эмманюэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. Об этом в пятницу сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источники.
По их данным, на встрече также будет обсуждаться выработка подхода к текущим усилиям Киева по достижению членства в НАТО в преддверии июльского саммита организации.
Хотя существует общее понимание того, что Украина не сможет вступить в альянс, пока находится в состоянии военного конфликта, страны НАТО расходятся во мнениях о том, как им следует относиться к перспективе вступления Украины в альянс, отмечают источники.
Ожидается, что лидеры также обсудят и другие вопросы, такие как европейский суверенитет и оборона.
Новости
- 11:00 09.06.2023
- 80 тыс. американских военнослужащих находятся в Европе в составе сил НАТО — Байден
- 10:20 09.06.2023
- Киев занижает потери среди своих военных при наступлении в зоне СВО, сообщил Марочко
- 10:05 09.06.2023
- Трампу будет инкриминировано нарушение Закона о шпионаже
- 10:00 09.06.2023
- Саудовский кронпринц осенью угрожал США тяжкими экономическими последствиями — WP
- 09:32 09.06.2023
- Бен Ходжес заявил о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма
- 09:20 09.06.2023
- Напавшему на детей во Франции за 4 дня до атаки отказали в статусе беженца в стране — МВД
- 09:05 09.06.2023
- Процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года — Любимова
- 09:00 09.06.2023
- В США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления - Politico
- 23:00 08.06.2023
- Британия и США договорились вместе выдавить Россию с рынка ядерной энергетики
- 22:00 08.06.2023
- Байден настроен «очень оптимистично» по поводу контрнаступления ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать