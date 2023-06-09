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Лидеры ФРГ, Франции и Польши обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины

10:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня обсудят в Париже с главой Франции Эмманюэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. Об этом в пятницу сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источники.

По их данным, на встрече также будет обсуждаться выработка подхода к текущим усилиям Киева по достижению членства в НАТО в преддверии июльского саммита организации.

Хотя существует общее понимание того, что Украина не сможет вступить в альянс, пока находится в состоянии военного конфликта, страны НАТО расходятся во мнениях о том, как им следует относиться к перспективе вступления Украины в альянс, отмечают источники.

Ожидается, что лидеры также обсудят и другие вопросы, такие как европейский суверенитет и оборона.

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