80 тыс. американских военнослужащих находятся в Европе в составе сил НАТО — Байден

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность американских военнослужащих, которые в составе войск НАТО находятся в Европе, составляет примерно 80 тыс. человек. Такие данные приводятся в письме, которое президент США Джо Байден направил в четверг лидерам Конгресса.

«Примерно 80 тыс. служащих ВС Соединенных Штатов направлены или развернуты в европейских странах, входящих в НАТО, в том числе для поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии России», — говорится в документе. При этом 591 американец входит в состав Сил НАТО для Косова, общая численность которых составляет 3,8 тыс. человек, указал американский лидер.

Он также сообщил о целях присутствия американских солдат на Аравийском полуострове. Так, 2,6 тыс. военнослужащих ВС США развернуты в Саудовской Аравии «для защиты сил и интересов королевства от враждебных действий Ирана и поддерживаемых Ираном группировок». Эти силы координируют свои действия с Эр-Риядом и задействованы в обеспечении противовоздушной и противоракетной обороны, а также обслуживают военные самолеты США, указал Байден.

Для борьбы террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) 2,9 тыс. американских военнослужащих находятся в Иордании. 89 солдат из США по просьбе правительства Ливана помогают ему в борьбе с терроризмом. В рамках борьбы с ИГ американцы также дислоцируются в Турции и Йемене, но их число в документе не приводится.