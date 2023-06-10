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Россия успешно отражает контрнаступление Украины — Politico

08:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска с успехом отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое не будет легким для Киева. Такое мнение содержится в опубликованной в пятницу статье газеты «Политико».

В ней подчеркивается, что в интернете появляются снимки, на которых изображены подбитые украинские танки Leopard («Леопард») германского производства, которые, предположительно, принимали участие в начавшемся контрнаступлении ВСУ. Кроме того, отмечает издание, в соцсетях распространяются ролики с уничтоженными боевыми машинами пехоты Bradley («Брэдли») американского производства.

«Но в сети появляются и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление. Это ранний, очень ранний этап кампании. Но снимки показывают, что механизированная война не будет легкой для Украины, а Россия на данный момент с некоторым успехом отражает контрнаступление», — считают авторы статьи.

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления несут огромные потери — это трагедия, ответственность за которую полностью лежит на киевских властях, заявил в пятницу журналистам президент РФ Владимир Путин.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки «давно обещанного наступления» ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии и более 50 беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из материалов агентства Блумберг, на Западе признают значительные потери ВСУ.

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