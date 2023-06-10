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Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты украинского ОТРК «Гром-2»

08:50 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2», жертв и пострадавших нет, написал в субботу в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

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