КНР заверила, что не окажет военную помощь РФ из-за конфликта на Украине — Блинкен
15:12 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай заверил Соединенные Штаты, что не будет предоставлять военную помощь России для использования в ходе конфликта на Украине. Об этом в понедельник сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы и другие страны получили гарантии от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять смертоносную поддержку России. Мы это ценим», — сказал он на пресс-конференции в Пекине.
Блинкен добавил, что США обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и поэтому призывают Пекин «проявлять бдительность».
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