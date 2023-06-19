КНР заверила, что не окажет военную помощь РФ из-за конфликта на Украине — Блинкен

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай заверил Соединенные Штаты, что не будет предоставлять военную помощь России для использования в ходе конфликта на Украине. Об этом в понедельник сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы и другие страны получили гарантии от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять смертоносную поддержку России. Мы это ценим», — сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Блинкен добавил, что США обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и поэтому призывают Пекин «проявлять бдительность».