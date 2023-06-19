Великобритания намерена сохранять санкции против РФ до выплаты компенсации Украине — МИД

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании представило законопроект, который позволит сохранять санкции против РФ до выплаты компенсации Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли.

«Потребности Украины в реконструкции огромны, и они будут оставаться таковыми, — сказал министр. — Благодаря нашим сегодняшним мерам мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы гарантировать, что Россия восстановит [Украину]».

Новые меры, в частности, предполагают, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. При этом новое законодательство требует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в королевстве.