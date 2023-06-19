Сбер вновь стал самой цитируемой компанией на ПМЭФ

15:35

Сбер вновь стал самой цитируемой компанией по итогам Петербургского международного экономического форума. Количество сообщений в СМИ с упоминанием Сбербанка составило около 15 тыс., медиаиндекс приблизился к 350 тысяч. – это самые высокие показатели среди всех компаний – участников форума, сообщает пресс-служба Сбера.



Герман Греф вошел в ТОП ключевых спикеров форума и занял третье место по количеству сообщений в СМИ среди всех участников ПМЭФ-2023.

Сразу три активности Сбера вошли в ТОП-10 ключевых тем ПМЭФ. Одно из ключевых событий форума – Деловой завтрак Сбербанка – заняло 3-е место, интервью Германа Грефа РБК – 4-е место, интервью зампреда Станислава Кузнецова РИА Новости и Известиям – 9-е место.

«Информационное сопровождение ПМЭФ – одного из крупнейших в мире экономических форумов – это всегда серьезный вызов для всей команды пресс-службы Сбера, – рассказала руководитель Пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. – Каждый год мы стараемся предлагать журналистам и нашим спикерам новые форматы коммуникаций и использовать различные подходы, чтобы громко заявить о себе в плотной новостной повестке форума. Конечно, мы заранее готовим пул тем и индивидуальных PR-активностей для этого масштабного мероприятия. Но немаловажно уметь и в моменте оперативно встраиваться в инфополе с виральными поводами – реализовывать так называемый ситуативный PR. И в этом году нам удалось эффективно отработать по всем направлениям – мы улучшили свои прошлогодние рекордные показатели более чем на 40% по количеству сообщений в СМИ и почти на 60% по медиаиндексу».