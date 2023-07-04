0
0
139
НОВОСТИ

Два российских моряка погибли на борту гражданского судна в водах Болгарии — ТВ

15:12 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских моряка погибли на борту гражданского судна «Милфорд», следовавшего под флагом Белиза в территориальных водах Болгарии. Об этом во вторник сообщил портал Болгарского национального телевидения (БНТ).

В настоящий момент судно находится в порту Варны, болгарские правоохранительные органы устанавливают причину их гибели. Имена погибших не приводятся, это граждане России в возрасте 32 и 58 лет. По данным БНТ, судно выполняло работы по углублению дна в районе болгарского порта Бургас, минувшей ночью оно отправилось в румынскую Констанцу для дозаправки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 04.07.2023
Путин пообещал, что Ленский мост будет построен
0
4
16:00 04.07.2023
В Киеве заявили, что атаки беспилотников на Москву «могут случаться»
0
48
15:32 04.07.2023
Участники беспорядков во Франции разгромили более 240 учебных заведений
0
101
15:29 04.07.2023
Сбер открыл уже более миллиона эскроу-счетов
0
103
15:05 04.07.2023
Нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 создала пользователям уже более 70 млн изображений
0
161
15:00 04.07.2023
ШОС считает необходимым провести инклюзивную реформу ВТО — декларация
0
130
14:32 04.07.2023
Китай отложил запланированный визит главы дипломатии ЕС Борреля — Reuters
0
204
14:12 04.07.2023
Комиссия СФ обсудит нападение на Милашину, обратится в СК и ГП РФ — Пушков
0
227
14:00 04.07.2023
Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости, призвав отвести катастрофу
0
242
13:32 04.07.2023
Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО еще на один год
0
253

Возврат к списку