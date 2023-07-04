Два российских моряка погибли на борту гражданского судна в водах Болгарии — ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских моряка погибли на борту гражданского судна «Милфорд», следовавшего под флагом Белиза в территориальных водах Болгарии. Об этом во вторник сообщил портал Болгарского национального телевидения (БНТ).

В настоящий момент судно находится в порту Варны, болгарские правоохранительные органы устанавливают причину их гибели. Имена погибших не приводятся, это граждане России в возрасте 32 и 58 лет. По данным БНТ, судно выполняло работы по углублению дна в районе болгарского порта Бургас, минувшей ночью оно отправилось в румынскую Констанцу для дозаправки.