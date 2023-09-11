В ЦИК высоко оценили качество проведения выборов мэра Москвы

23:05

Представители Центральной избирательной комиссии РФ впечатлены качеством проведения выборов в Москве. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, следует обратить внимание на явку. «На выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», – заявил Булаев в ходе видеосвязи с членами Мосгоризбиркома.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что по предварительным данным на выборах мэра столицы проголосовали более 3 млн 285 тыс. горожан.

Как уже сообщала «НГ», выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. В них участвовали пять кандидатов: мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Проголосовать можно было онлайн в электронном формате и на избирательных участках посредством бумажных бюллетеней и терминалов для электронного голосования.