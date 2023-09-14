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Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер от неизлечимой болезни

10:20 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер на 83-м году жизни из-за неизлечимой болезни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза, который работал со Снегуром и поддерживал с ним тесные связи.

«13 сентября в 23:30 [бывший] президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни», — заявил он.

«Очень грустно, ушел первый президент нашей страны, заложивший ее фундамент в очень тяжелое, турбулентное время. Я работал рядом с ним вице-премьером и не понаслышке знаю о том грузе, который он нес на своих плечах. Мы всегда будем его помнить», — добавил Тампиза.

Снегур занимал пост президента Молдавии с 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года.

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