Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер от неизлечимой болезни
10:20 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер на 83-м году жизни из-за неизлечимой болезни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза, который работал со Снегуром и поддерживал с ним тесные связи.
«13 сентября в 23:30 [бывший] президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни», — заявил он.
«Очень грустно, ушел первый президент нашей страны, заложивший ее фундамент в очень тяжелое, турбулентное время. Я работал рядом с ним вице-премьером и не понаслышке знаю о том грузе, который он нес на своих плечах. Мы всегда будем его помнить», — добавил Тампиза.
Снегур занимал пост президента Молдавии с 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года.
НОВОСТИ
- 10:32 14.09.2023
- Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа
- 10:05 14.09.2023
- Отношения РФ и КНДР развиваются благодаря «особому братству» Ким Чен Ына и Путина — ЦТАК
- 10:00 14.09.2023
- Попытка ВСУ атаковать безэкипажными катерами корабль ЧФ была отражена
- 09:32 14.09.2023
- В Саратове произошла разгерметизация подземного газопровода, возник пожар
- 09:20 14.09.2023
- Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе
- 09:05 14.09.2023
- В Днепре на Украине раздавались взрывы
- 09:00 14.09.2023
- Средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом — МО РФ
- 20:20 13.09.2023
- В Бразилии заговорили о возможном отказе участвовать в Международном уголовном суде
- 19:30 13.09.2023
- По мнению Генсека ООН, штаб-квартира организации останется в Нью-Йорке
- 19:10 13.09.2023
- Блинкен рассказал, во что США хотят превратить «Большую семерку» и как взаимодействовать с Европой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать