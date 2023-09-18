Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, ВВП страны вышел на уровень 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — сказал Путин.

По его словам, «ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития».