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Си Цзиньпин встретится с Башаром Асадом

10:05 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин 22–23 сентября встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и наследным принцем Кувейта Машаалем аль-Ахмедом ас-Сабахом. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«22 и 23 сентября председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу и проведет приветственный банкет для присутствующих иностранных лидеров, а также двусторонние встречи с ними», — приводятся слова Хуа Чуньин на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По ее словам, в Ханчжоу будут присутствовать король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Сирии Башар Асад, наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су и спикер нижней палаты парламента Малайзии Джохари бин Абдул.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Россияне и белорусы выступят вне медального зачета, решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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