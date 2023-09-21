0
0
0
НОВОСТИ

Власти Армении не допустят кровопролития в Ереване - Пашинян

18:45 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов заявил, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития.

«Там действуют какие-то группы, которые, по нашим сведениям, связаны с сыном одного из бывших руководителей Армении, студенты, которые связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности», — сказал он, выступая с обращением к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 21.09.2023
Шведские пограничники будут подходить к пропуску личных вещей россиян индивидуально
0
56
17:40 21.09.2023
В медколледже в Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом
0
127
17:12 21.09.2023
Британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
0
174
17:00 21.09.2023
Владелец Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компании Fox Corporation
0
169
16:35 21.09.2023
Сбер повышает ставки по депозитам и ипотеке
0
229
16:32 21.09.2023
Разведка США признает победу РФ на Украине, но Белый дом и СМИ лгут — Херш
0
259
16:12 21.09.2023
ВС РФ нанесли удар по центрам радиотехнической разведки, подготовки диверсионных групп ВСУ
0
238
16:00 21.09.2023
Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии
0
276
15:32 21.09.2023
ВС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию производства США
0
266
15:12 21.09.2023
Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
0
322

Возврат к списку