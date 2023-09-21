Власти Армении не допустят кровопролития в Ереване - Пашинян

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов заявил, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития.

«Там действуют какие-то группы, которые, по нашим сведениям, связаны с сыном одного из бывших руководителей Армении, студенты, которые связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности», — сказал он, выступая с обращением к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы.