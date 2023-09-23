Пакистан против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН — и. о. премьера
10:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет его авторитет и легитимность. Такое мнение выразил в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Пакистан считает, что добавление дополнительных постоянных членов в СБ ООН еще больше подорвет его авторитет и легитимность, — сказал он. — Максимально широкий консенсус может быть лучше всего достигнут на основе предложения движения UFC („Единство ради консенсуса“ — прим. ТАСС) об увеличении количества только непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок».
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