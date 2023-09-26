При наплыве мигрантов Латвия готова закрыть границы с РФ и Белоруссией - президент

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового прироста нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на территорию страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.



«Стороны также обсудили возможность гибридных атак на границе Латвии и Белоруссии. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — сообщили в канцелярии латвийского президента.



