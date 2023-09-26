При наплыве мигрантов Латвия готова закрыть границы с РФ и Белоруссией - президент
14:40 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стороны также обсудили возможность гибридных атак на границе Латвии и Белоруссии. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — сообщили в канцелярии латвийского президента.
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