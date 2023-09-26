Глава Минобразования Польши решил проверить, разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа
18:41 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС „Галичина“ в присутствии президента [Украины Владимира] Зеленского, я принял меры по [организации] возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — написал глава польского образовательного ведомства на своей странице в соцсети X («Икс», ранее Twitter). Он пояснил, что обратился к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой «срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения». Признаки подобных противоправных деяний «дают основания для обращения к Канаде с просьбой о его экстрадиции», уточнил Чарнек.
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