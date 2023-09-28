0
0
13
НОВОСТИ

Запад демонстрирует усталость от Украины и сталкивается с нехваткой оружия - СМИ

09:20 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и все больше устают от конфликта на Украине. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в газете Politico.

«На Капитолийском холме непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи, по другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что не сможет больше в краткосрочной перспективе направлять вооружения Украине, а французские должностные лица недавно намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки», — отмечается в материале. В нем подчеркивается, что «Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины». По оценке издания, «есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы».

В материале приводится мнение старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. «Если контрнаступление потерпит крах или если оно не преодолеет значимым образом российскую оборонительную зону, думаю, усилится страх вечной войны», — отметил он. Кансиан заострил внимание на том, что, возможно, наступает «поворотный момент» в ходе конфликта. Как напомнил эксперт, на фоне этого на текущей неделе вступит в должность председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 27.09.2023
Болгария отдаст Украине требующие ремонта ракеты для комплексов С-300
0
162
20:45 25.09.2023
У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
0
356
17:45 25.09.2023
Минобороны ФРГ: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских странах
0
364
15:27 25.09.2023
Зеленский сообщил, что первые "Абрамсы" доставлены на Украину
0
382
11:50 24.09.2023
В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
0
540
21:00 23.09.2023
В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
0
553
20:30 23.09.2023
Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
0
553
17:00 23.09.2023
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном
0
583
14:00 23.09.2023
ВСУ провалили наступление под Урожайным, большая часть группировки уничтожена — Гагин
0
588
09:30 23.09.2023
Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки
0
591

Возврат к списку