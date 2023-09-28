Запад демонстрирует усталость от Украины и сталкивается с нехваткой оружия - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и все больше устают от конфликта на Украине. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в газете Politico.



«На Капитолийском холме непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи, по другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что не сможет больше в краткосрочной перспективе направлять вооружения Украине, а французские должностные лица недавно намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки», — отмечается в материале. В нем подчеркивается, что «Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины». По оценке издания, «есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы».



В материале приводится мнение старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. «Если контрнаступление потерпит крах или если оно не преодолеет значимым образом российскую оборонительную зону, думаю, усилится страх вечной войны», — отметил он. Кансиан заострил внимание на том, что, возможно, наступает «поворотный момент» в ходе конфликта. Как напомнил эксперт, на фоне этого на текущей неделе вступит в должность председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун.



