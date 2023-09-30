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Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

08:30 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов федерации», — напомнил он в видеообращении по случаю этой даты.

Как указал глава государства, миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — «быть со своим Отечеством». «Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе — в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер», — отметил он.

Путин обратил внимание, что жителей Донбасса пытались запугать, отнять у них право самим определять свое будущее, свою судьбу. «Отнять то, что дорого для каждого человека — культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе», — обрисовал происходившее российский лидер.

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