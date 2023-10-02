Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не будет направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, слова которого приводит журналист газеты The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

Шэппс заявил, что «не ожидает отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна». Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Минобороны допустил возможность того, что в будущем корабли ВМС Великобритании будут помогать обеспечивать вывоз зерна с Украины морским путем.