Поддержка Киева со стороны Запада ослабла, но Украина должна смириться — Politico
11:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Киева со стороны западных держав как никогда слаба, но Украине придется с этим смириться. Об этом говорится в аналитическом материале газеты Politico.
«Единый фронт поддержки Украины со стороны Запада дает как никогда много трещин, и Киеву ничего другого не остается, кроме как стиснуть зубы и терпеть», — указано в статье.
Как отмечает издание, заявления о том, что США и Европа будут поддерживать Украину вопреки всему, «начинают звучать несерьезно». Киев по-прежнему в значительной степени зависит от помощи Запада, пишет Politico, причем не только в военной сфере, но и в связи с недостатком финансирования органов власти. Согласно прогнозу бюджета на 2024 год, Киев рассчитывает получить от иностранных партнеров примерно $42,8 млрд, существенная часть этих средств, как отмечает издание, должна поступить из США. Однако на выходных Соединенные Штаты не стали включать помощь Украине в финансирование федерального правительства до 17 ноября, что может вызывать беспокойство в Киеве, пишет газета.
Вопрос о том, продолжится ли поддержка Украины со стороны Евросоюза (ЕС), во многом зависит от долгосрочного бюджета сообщества, который в настоящее время пересматривается, пишет Politico. Его утверждение может затянуться, поскольку бюджет должны согласовать все 27 стран — участниц ЕС, среди которых нет единства по поводу помощи Киеву. «Это в целом очень трудная задача: никто не осмеливается ничего прогнозировать», — сообщил изданию неназванный европейский дипломат.
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