Предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение самого Пашиняна — Песков
16:12 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, и именно это стало предтечей сегодняшней ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля отреагировал на критику Еревана в адрес двустороннего партнерства с Москвой и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Что касается рассуждений относительно Карабаха, то здесь всегда надо помнить о решении господина Пашиняна, которое он принял в Праге и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Соответственно, он признал территорию Карабаха территорией Азербайджана. Именно это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас есть», — указал Песков.
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