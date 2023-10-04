РФ побеждает в «битве дронов» на Украине — WP
12:05 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска одерживают верх в противостоянии беспилотников в небе над Украиной. Об этом газете The Washington Post сообщил украинский военнослужащий.
«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают», — заявил изданию заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. По словам собеседника газеты, российским беспилотникам «сложно противостоять». Военнослужащий утверждает, что войска РФ используют беспилотники для поражения более мелких целей, а также могут применять одновременно по два устройства, что говорит о том, что Москва располагает «значительно большими запасами дронов», чем Киев.
Издание уточняет, что одно украинское подразделение по производству беспилотников производит и использует примерно по 20 дронов ежедневно, однако этого количества не хватает. «Дронов никогда не бывает достаточно», — отметил один из конструкторов подразделения.
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