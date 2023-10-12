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Египет отверг идею открытия гуманитарных коридоров для беженцев из Газы

11:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет отказался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По словам одного из собеседников агентства, планы по открытию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав, были озвучены в ходе переговоров Каира по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы с представителями США и других стран. Однако руководство Египта отвергло данные предложения.

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