Эрдоган: Мы объявим Израиль военным преступником...

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины, который организован в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка.

«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», — сказал он.

Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.