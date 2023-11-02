Послы Израиля и Бахрейна вернулись в свои страны - СМИ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину, дипломатический представитель Израиля в Манаме тоже покинул территорию королевства. Об этом сообщило агентство BNA.

По его сведениям, посол Бахрейна в Тель-Авиве вернулся в королевство некоторое время назад, посол Израиля в Бахрейне также уже покинул страну.

Власти Бахрейна после отзыва посла королевства в Тель-Авиве приняли решение приостановить авиасообщение с Израилем. Как сообщило информационное агентство BNA, регулярные пассажирские рейсы по маршруту Манама — Тель-Авив приостановлены на «несколько недель».