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НОВОСТИ

ХАМАС утверждает, что боевое крыло движения контролирует ситуацию в секторе Газа

18:40 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что его боевое крыло — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» контролирует ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил член руководства движения Усама Хамдан.

«Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и „Бригад Иззэддина аль-Кассама“ все в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа», — указал Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

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