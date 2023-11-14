ХАМАС утверждает, что боевое крыло движения контролирует ситуацию в секторе Газа
18:40 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что его боевое крыло — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» контролирует ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил член руководства движения Усама Хамдан.
«Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и „Бригад Иззэддина аль-Кассама“ все в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа», — указал Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera.
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