Пресс-конференция и прямая линия Путина не будет ограничена по времени — Песков
12:32 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, будет весьма продолжительным мероприятием, не имеющим четкого хронометража. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, сколько будет длиться это мероприятие, представитель Кремля сказал: «[Большая пресс-конференция] и прямая линия [с Путиным] не имеет заранее [определенного] четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие».
Вопросы граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начнут принимать 1 декабря.
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