Пресс-конференция и прямая линия Путина не будет ограничена по времени — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, будет весьма продолжительным мероприятием, не имеющим четкого хронометража. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, сколько будет длиться это мероприятие, представитель Кремля сказал: «[Большая пресс-конференция] и прямая линия [с Путиным] не имеет заранее [определенного] четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие».

Вопросы граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начнут принимать 1 декабря.

