Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов
12:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве.
«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — сказал он в интервью агентству Associated Press.
Зеленский в очередной раз повторил позицию Киева, что неэффективность контрнаступления связана с тем, что Украина не получила желаемого оружия от Запада.
Он также высказал мнение, что начинается «новая фаза войны». «У нас новая фаза войны, и это факт. <…> Зима в целом — это новая фаза войны», — сказал он.
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