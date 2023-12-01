Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве.

«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — сказал он в интервью агентству Associated Press.

Зеленский в очередной раз повторил позицию Киева, что неэффективность контрнаступления связана с тем, что Украина не получила желаемого оружия от Запада.

Он также высказал мнение, что начинается «новая фаза войны». «У нас новая фаза войны, и это факт. <…> Зима в целом — это новая фаза войны», — сказал он.