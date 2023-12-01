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НОВОСТИ

На курорте Сбера «Манжерок» рассказали об уникальной камере здоровья

12:07 01.12.2023

В Республике Алтае, где уже в субботу, 2 декабря, состоится официальное открытие курорта Сбера «Манжерок», зампред Сбербанка Ольга Голодец рассказала об устройстве «Умная камера здоровья».

«Мы, конечно, желаем, чтобы все были здоровы, но все знают, как волнительно, когда болеют дети, – отметила она. – Для быстрого и эффективного осмотра и связи с врачом мы разработали «Умную камеру здоровья». Специально для детей устройство сделано в форме жирафа. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись уха, горла и носа. Если у мамы есть сомнения по поводу кожных заболеваний, то можно также сделать фотографии в высоком разрешении. У жирафа есть специальные насадки. Эта система связана со СберЗдоровьем, изображения вы можете сразу отправить врачу, и он в режиме удаленного приема сможет проконсультировать и сказать, нужна ли вам срочная помощь, или можно спокойно дождаться врача, или что не произошло ничего страшного».

«Умная камера здоровья» — это незаменимый помощник, особенно в условиях зимних каникул, большого скопления людей, – добавила Ольга Голодец. – Мы желаем всем здоровья, но всегда хорошо иметь под рукой надежного помощника. Устройство сделано не только для детей, но и для взрослых – элегантное решение в форме ручки».

Устройство повышает информативность онлайн-консультаций и расширяет возможности дистанционной диагностики. Камера уже доступна на крупнейших маркетплейсах, она также будет демонстрироваться в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где ее можно будет приобрести.

«Умная камера здоровья» — устройство, которое позволяет пациенту самостоятельно проводить осмотр и передавать информацию врачу. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, а также ушей и кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением СберЗдоровья в смартфоне и передает фото и видео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций.

Удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность, не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации. Решение также может способствовать снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизировать распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях.

Пользоваться портативным устройством можно без специальной подготовки – оно интуитивно понятно в использовании, оборудовано специальными насадками, камерой и фонариком. При покупке любой модели пользователь получит в подарок онлайн-консультацию врача-терапевта или педиатра СберЗдоровья.

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