Кирсан Илюмжинов: Киссинджер не был другом России, но учитывал ее интересы

16:02

Фото из личного архива Кирсана Илюмжинова



Российский политик, экс-президент Калмыкии и Международной шахматной федерации (FIDE)прокомментировал кончину «одного из патриархов мировой геополитики выдающегося дипломата, политолога и государственного деятеля, с которым был знаком.

«Он не был другом нашего народа и нашей страны в прямом смысле этого слова, - сказал Кирсан Илюмжинов. - Но за годы своей активной деятельности дипломата и ученого хорошо понимал основные движущие силы и нюансы российской государственной политики. И как истинный приверженец real politik, вольно или невольно, способствовал трезвому и реалистичному учету интересов всех ведущих игроков мировой политики, к коим, безусловно, относиться Россия».

По словам Илюмжинова, «богатое творческое наследие Генри Киссинджера изучается и будет изучаться как пример здравого и, в конечном итоге, прогрессивного подхода к актуальным, порой острым, вопросам мировой политики, основанного на глубоких знаниях, интуиции и профессионализме»: «Ну, а мне на память останутся замечательные воспоминания о наших встречах, о шахматных партиях, сыгранных в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, доброжелательное отношение патриарха к молодому политику и бесценные беседы с великим дипломатом Генри Киссинджером».

Андрей Серенко