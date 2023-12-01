Кирсан Илюмжинов: Киссинджер не был другом России, но учитывал ее интересы
16:02 01.12.2023
|
Фото из личного архива Кирсана Илюмжинова
«Он не был другом нашего народа и нашей страны в прямом смысле этого слова, - сказал Кирсан Илюмжинов. - Но за годы своей активной деятельности дипломата и ученого хорошо понимал основные движущие силы и нюансы российской государственной политики. И как истинный приверженец real politik, вольно или невольно, способствовал трезвому и реалистичному учету интересов всех ведущих игроков мировой политики, к коим, безусловно, относиться Россия».
По словам Илюмжинова, «богатое творческое наследие Генри Киссинджера изучается и будет изучаться как пример здравого и, в конечном итоге, прогрессивного подхода к актуальным, порой острым, вопросам мировой политики, основанного на глубоких знаниях, интуиции и профессионализме»: «Ну, а мне на память останутся замечательные воспоминания о наших встречах, о шахматных партиях, сыгранных в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, доброжелательное отношение патриарха к молодому политику и бесценные беседы с великим дипломатом Генри Киссинджером».
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 18:40 01.12.2023
- С начала года на службу в ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек — Медведев
- 18:00 01.12.2023
- Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы
- 17:32 01.12.2023
- Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов
- 17:20 01.12.2023
- Сбер и СПбГУ займутся подготовкой специалистов в области искусственного интеллекта
- 17:12 01.12.2023
- Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд
- 17:00 01.12.2023
- Средняя цена нефти Urals в январе — ноябре снизилась в 1,24 раза — до $62,89 за баррель
- 16:32 01.12.2023
- ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих на донецком направлении - МО РФ
- 16:12 01.12.2023
- Военные Гвинеи-Бисау задержали лидера мятежников
- 16:00 01.12.2023
- РФ отдает должное Франции за почести русским солдатам Первой мировой — Песков
- 15:32 01.12.2023
- Объединения Большого и Мариинского театра не будет — Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать