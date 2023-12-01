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НОВОСТИ

Сбер и СПбГУ займутся подготовкой специалистов в области искусственного интеллекта

17:20 01.12.2023

Сбер и Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) открывают магистерскую образовательную программу «Искусственный интеллект и наука о данных». Договор об этом подписали управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Андрей Очеретный и первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова.

На новой образовательной программе магистратуры студенты будут изучать прикладные задачи машинного обучения, в том числе связанные с большими языковыми моделями и их применением в бизнес-задачах. Студенты попробуют разрабатывать приложения с использованием искусственного интеллекта Сбера GigaChat. Также в программе есть специальный курс по применению технологий искусственного интеллекта для решения задач, возникающих на территории Арктического региона России.

Одна из отличительных особенностей новой образовательной программы – трехсторонняя реализация. Часть занятий будет проходит в университете, две других – на базе Сбера и в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре Российской академии наук.

«Сегодня специалисты в области машинного обучения – одни из самых востребованных на рынке. Сбер как крупнейший российский работодатель для цифровых талантов заинтересован в том, чтобы совместно с одним из лучших вузов страны растить высококвалифицированные кадры в этой сфере», – подчеркнул Андрей Очеретный.

«Одна из главных особенностей программы – возможность для студентов принимать участие в реальных проектах, которые объединяют разные области промышленности, – отметила Марина Лаврикова. – В них студенты смогут применить свои знания и навыки в области анализа данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, программирования и управления проектами».

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