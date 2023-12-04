Продажи новых авто в РФ за 11 месяцев выросли на 59% — Минпромторг

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей в России за январь — ноябрь 2023 года выросли на 59% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достигли 1,17 млн штук. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС).

«По итогам января — ноября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 174 575 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 59% больше показателей аналогичного периода прошлого года (739 521 шт.). 49,5% в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — отмечается в сообщении.

Продажи легковых авто за отчетный период выросли на 60% и достигли 938,6 тыс. машин, легких коммерческих авто — на 35%, до 92,3 тыс. Объем рынка в сегменте грузовиков увеличился в январе — ноябре 2023 года на 82%, достигнув 128,1 тыс., в сегменте автобусов — на 24%, до 15,6 тыс.