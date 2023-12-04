США и Австралия проведут первые совместные испытания в области гиперзвука в 2024 году

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США и Австралии проведут первые совместные испытания с использованием технологий в области гиперзвука в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Хайди Шу, его слова приводит еженедельник Defense News.

«Мы очень тесно сотрудничаем, чтобы выяснить, как мы можем интегрировать некоторые из наших экспериментов (в области гиперзвука — прим. ТАСС) в Австрали[йские вооруженные силы]», — сказала она, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния. Первые совместные испытания запланированы на следующий год, этот шаг станет «следующим этапом» в развитии военного партнерства двух стран, добавила она.

Как отмечает еженедельник, разработка гиперзвуковых аппаратов, которые могут двигаться со скоростью более 5 чисел Маха, стала ключевым пунктом трехстороннего партнерства AUKUS, в число котором участвуют США, Австралия и Великобритания. Летом этого года представители Пентагона уже посещали Австралию, чтобы обсудить возможное сотрудничество в этой области.