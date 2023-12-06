Гайана в контакте с военными США после заявлений Мадуро о спорной территории — президент
10:20 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Гайаны находится в состоянии повышенной боевой готовности и поддерживает контакты с военными США после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать на спорной с республикой территории штат в составе Боливарианской Республики. Об этом во вторник заявил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али.
«Вооруженные силы Гайаны находятся в состоянии повышенной боевой готовности и поддерживают контакт со своими военными коллегами, включая Южное командование США, — сказал глава государства, выступление которого транслировалось на его странице в соцсети. — Венесуэла отвергла международное право, верховенство закона в целом, фундаментальную справедливость и мораль, а также сохранение международного мира и безопасности. Они буквально объявили себя вне закона».
Ирфаан Али отметил, что власти Гайаны обратятся в Совет Безопасности ООН, чтобы урегулировать ситуацию. Он отметил, что обсудил обострение ситуации с генсеком ООН Антониу Гутерришем, представителями Организации американских государств (ОАГ), США, Бразилии и Франции.
Президент Мадуро во вторник предложил Национальной ассамблее (однопалатный парламент) принять закон о создании штата Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума, состоявшегося 3 декабря. Также он сообщил о создании Зоны интегральной обороны Гайаны-Эссекибо. Глава государства утвердил план социального обслуживания населения региона и выдачу венесуэльских удостоверений личности гражданам, проживающим на этой территории.
Мадуро дал указание государственной нефтегазовой компании PDVSA и Венесуэльской корпорации Гайаны CVG создать соответствующие подразделения Гайаны-Эссекибо и выдавать лицензии на добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Он установил срок в три месяца для прекращения добычи нефти на неделимитированных участках морского шельфа по лицензиям, выданным иностранным компаниям правительством Гайаны.
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