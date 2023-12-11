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Вашингтон тратит слишком много на Украину, считает большинство американских избирателей - опрос

13:32 11.12.2023 Источник: Интерфакс

Около половины зарегистрированных в США избирателей придерживаются мнения о том, что Вашингтон выделяет слишком много помощи Киеву, свидетельствуют результаты опроса издания The Financial Times.

Согласно его данным, 48% респондентов считают, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую поддержку Украины. Между тем, 27% респондентов оценили объем помощи как "правильный", 11% - "недостаточный". Остальные 14% затруднились с ответом.

При этом, среди сторонников республиканцев показатель тех, кто считает помощь слишком большой, значительно выше, чем у поддерживающих Демократическую партию США. По мнению 65% сторонников Республиканской партии, США тратят "слишком много". Среди демократов такого мнения придерживаются 32%.

Избирателей также попросили выразить мнение по вопросу помощи США Израилю. Так, 40% респондентов ответили, что Вашингтон выделяет "очень много" помощи, 30% полагают, что это "правильный" объем, а 13% - что ее объемов недостаточно, и остальные 17% не дали свою оценку.

Опрос проводился 5-6 декабря. В нем приняли участие около 1 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

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