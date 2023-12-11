СБУ планирует провокацию с аналогичным цианидам веществом в зоне действий войск РФ — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) из-за неудавшегося контрнаступления планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам, в зоне действий наступающей группировки российских войск. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что в связи с неудачей так называемого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), предполагается смещение активности ВСУ в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По информации Кириллова, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. Так, СБУ привлекла украинскую компанию «Реалаб», через которую в октябре–ноябре закупила в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия. При этом Кириллов отметил, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию.

«Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия — азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам. По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России», — рассказал он.