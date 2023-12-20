Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики
09:05 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя вступление в силу 12-го пакета санкций против России, он указал, что «тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию».
«Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором, — написал на английском языке Медведев на своей странице в соцсети X („икс“, ранее — Twitter). — ЕС, спасибо за рост!»
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