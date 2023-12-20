Израиль доставит лидеров ХАМАС «либо на кладбище, либо в тюрьму» — глава Минобороны

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные доставят лидеров радикального палестинского движения ХАМАС «в то место, которого они заслуживают», упомянув кладбище и тюрьму. Он выступил на совещании по оценке оперативной ситуации в районе границы с сектором Газа, сообщает газета The Jerusalem Post.

«Операция [в секторе Газа] будет проходить поэтапно и продолжится до тех пор, пока мы не достигнем наших целей. Мы не остановимся. Мы доставим руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, — либо на кладбище, либо в тюрьму», — цитирует издание Галанта.