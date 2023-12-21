В Белом доме решили начать «срочные переговоры» по вопросу использования замороженных активов РФ - NYT

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По их словам, США «начали срочные переговоры» на фоне того, что Сенат Конгресса США не может одобрить новый пакет помощи Киеву, а средства заканчиваются. Как отмечает издание, Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств.