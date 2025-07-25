В Петербурге отменили Главный военно-морской парад в День ВМФ 27 июля

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный военно-морской парад и прохождение колонн судов и гидроциклов ко Дню Военно-морского флота отменены в Санкт-Петербурге. Мероприятия в акваториях города проводиться не будут, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — отмечается в сообщении.