Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении российской экономики — глава ЦБ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо время, чтобы убедиться, что текущее снижение инфляции в России — это «выздоровление, а не снятие симптомов», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Если продолжать медицинскую аналогию, <…> то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что вот то снижение инфляции, которое происходит, — это выздоровление, а не просто снятие симптомов», — сказала Набиуллина. Она также отметила, что в настоящее время гиперинфляция России не грозит.

«Знаете, у центральных банков все-таки есть своя шкала для инфляции. Низкая — это та, которую люди почти не замечают. Для России это вблизи 4%, но во многих странах устанавливают именно как 2%», — добавила Набиуллина.