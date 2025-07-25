Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении российской экономики — глава ЦБ
16:12 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо время, чтобы убедиться, что текущее снижение инфляции в России — это «выздоровление, а не снятие симптомов», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Если продолжать медицинскую аналогию, <…> то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что вот то снижение инфляции, которое происходит, — это выздоровление, а не просто снятие симптомов», — сказала Набиуллина. Она также отметила, что в настоящее время гиперинфляция России не грозит.
«Знаете, у центральных банков все-таки есть своя шкала для инфляции. Низкая — это та, которую люди почти не замечают. Для России это вблизи 4%, но во многих странах устанавливают именно как 2%», — добавила Набиуллина.
НОВОСТИ
- 17:12 25.07.2025
- Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада — AFP
- 17:11 25.07.2025
- «Роснефть» за 11 лет инвестировала в проекты полезного использования попутного нефтяного газа более 303 млрд рублей
- 17:08 25.07.2025
- На Международной экологической конференции обсудили мировой водный баланс
- 17:00 25.07.2025
- США намерены обсуждать с РФ дальнейшее ядерное разоружение — Трамп
- 16:50 25.07.2025
- Сбер высоко оценил новую методику оценки экономического положения банков, разработанную ЦБ
- 16:45 25.07.2025
- В Сбере уверены в необходимости продолжать последовательно снижать ключевую ставку
- 16:32 25.07.2025
- Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ставку при высокой инфляции
- 16:00 25.07.2025
- Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ до 7 110 человек
- 15:32 25.07.2025
- В Петербурге отменили Главный военно-морской парад в День ВМФ 27 июля
- 15:12 25.07.2025
- Коэффициент рождаемости в США в 2024 году обновил исторический минимум
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать