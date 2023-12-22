Бюджет Японии сократится впервые за 12 лет, расходы на оборону вырастут на 16%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии утвердило проект бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2024 года), который предусматривает первое за 12 лет сокращение расходной части при рекордных ассигнованиях на оборону и социальные нужды. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания кабинета министров.

Объем расходной части составит 112,07 трлн иен ($787 млрд по текущему курсу), что на 2,31 трлн иен меньше, чем в текущем финансовом году. Сокращения связаны в первую очередь с тем, что власти будут направлять меньше средств в резервы для борьбы с пандемией коронавируса, на которые в течение трех лет подряд выделялось около 5 трлн иен в год.

После одобрения правительством проект бюджета будет внесен на рассмотрение в парламент Японии, где его должны утвердить обе палаты.