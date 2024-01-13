Воронежская область будет развивать технологии искусственного интеллекта с помощью Сбера
17:28 13.01.2024
|Фото пресс-службы Сбера
Стороны договорились разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания передовых технологий и сервисов в Воронежской области.
Кроме того, планируется проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других AI-технологий в различных отраслях экономики, а также организацию мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения искусственного интеллекта в регионе.
«В конце 2023 года были опубликованы результаты исследования «Индекс интеллектуальной зрелости», которое проводилось по поручению президента РФ, – напомнил Александр Ведяхин. – Оценивалось применение искусственного интеллекта, необходимые для его использования данные, влияние, инфраструктура, а также кадры и компетенции в этой сфере различных регионов страны. Воронежская область вошла в число 12 субъектов РФ с наивысшим уровнем AI-зрелости. Думаю, что активное желание местного правительства вместе с опытом и высокотехнологичными решениями Сбера будут полезны региону, помогут ему еще больше продвинуться в AI-трансформации и как следствие повысить качество жизни людей».
«Наше сотрудничество со Сбером в рамках этого соглашения будет направлено на развитие и применение искусственного интеллекта в разных сферах, – рассказал Александр Гусев. – Планируется создание качественных и передовых технологий и сервисов на территории Воронежской области. Будем внедрять технологии искусственного интеллекта в различные отрасли экономики, а также стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Все эти меры в конечном счете должны способствовать повышению уровня жизни наших жителей».
НОВОСТИ
- 18:00 13.01.2024
- По итогам выборов на Тайване, правящая партия в парламенте потеряет большинство
- 17:30 13.01.2024
- Ряд ведомств США получил из Белого дома предупреждение о возможном «шатдауне» - СМИ
- 16:23 13.01.2024
- Избранный глава администрации Тайваня: Мы желаем вести диалог с Китаем
- 15:50 13.01.2024
- Выборы в Тайване: Оппозиция признала поражение
- 15:15 13.01.2024
- ВМС Британии не хватает моряков для отправки авианосной группы в Красное море - СМИ
- 14:00 13.01.2024
- ВС РФ поразили объекты ОПК Украины гиперзвуковыми «Кинжалами» - Минобороны
- 13:18 13.01.2024
- Илон Маск высказался по факту смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме
- 13:00 13.01.2024
- Президент ФРГ дал совет правительству Шольца по поводу протестов фермеров
- 09:47 13.01.2024
- На Тайване сегодня проходят выборы главы администрации и депутатов парламента
- 09:43 13.01.2024
- В США показали самолет, который может стать прообразом новых сверхзвуковых пассажирских лайнеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать