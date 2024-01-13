Воронежская область будет развивать технологии искусственного интеллекта с помощью Сбера

17:28

Фото пресс-службы Сбера

Сбер и Воронежская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта (AI). Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Воронежской области Александр Гусев в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Стороны договорились разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания передовых технологий и сервисов в Воронежской области.

Кроме того, планируется проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других AI-технологий в различных отраслях экономики, а также организацию мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения искусственного интеллекта в регионе.

«В конце 2023 года были опубликованы результаты исследования «Индекс интеллектуальной зрелости», которое проводилось по поручению президента РФ, – напомнил Александр Ведяхин. – Оценивалось применение искусственного интеллекта, необходимые для его использования данные, влияние, инфраструктура, а также кадры и компетенции в этой сфере различных регионов страны. Воронежская область вошла в число 12 субъектов РФ с наивысшим уровнем AI-зрелости. Думаю, что активное желание местного правительства вместе с опытом и высокотехнологичными решениями Сбера будут полезны региону, помогут ему еще больше продвинуться в AI-трансформации и как следствие повысить качество жизни людей».

«Наше сотрудничество со Сбером в рамках этого соглашения будет направлено на развитие и применение искусственного интеллекта в разных сферах, – рассказал Александр Гусев. – Планируется создание качественных и передовых технологий и сервисов на территории Воронежской области. Будем внедрять технологии искусственного интеллекта в различные отрасли экономики, а также стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Все эти меры в конечном счете должны способствовать повышению уровня жизни наших жителей».