РФ проводит СВО в условиях нежелания Запада учитывать ее соображения безопасности — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает предпочтительным решать проблемы безопасности России дипломатическим путем, но в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности продолжает специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, готова ли РФ к такому международному формату обсуждения, как встреча по Украине в Давосе, при поступлении соответствующего приглашения.

«Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет. Поэтому нашу позицию неоднократно подтверждал президент [России Владимир] Путин: для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей», — ответил Песков.