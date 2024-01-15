Британские тори рискуют потерпеть крупнейшее поражение на выборах с 1997 года — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Великобритании Консервативная партия находится на пути к самому серьезному поражению на выборах с 1997 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен компанией YouGov среди 14 тыс. человек. Он показал, что по итогам выборов, которые, вероятнее всего, пройдут до конца этого года, консерваторы смогут получить всего 169 мандатов в 650-местной Палате общин, нижней палате британского парламента. В свою очередь Лейбористская партия, которая находится в оппозиции с 2010 года, смогла бы рассчитывать на 385 мандата, что гарантирует ей комфортное большинство.

Опрос показал, что тори потеряют 196 мест в Палате общин по сравнению с последними выборами, прошедшими в 2019 году. Тогда тори под руководством Бориса Джонсона (2019-2022) завоевали 365 мест в парламенте, а лейбористы — 202. Таким образом, поражение консерваторов сейчас станет еще большее чувствительным, чем то, что испытал в 1997 году премьер-консерватор Джон Мейджор (1990-1997). Тогда партия под его началом лишилась 178 мандатов, что открыло путь на Даунинг-стрит лейбористу Тони Блэру (1997-2007).

Согласно социологическому исследованию, консерваторы гарантированно потеряют все места в так называемом регионе Красной стены (избирательные округа в Мидлендсе, Йоркшире, Северо-Восточном Уэльсе и в северной Англии), которые они смогли отобрать у лейбористов на выборах 2019 года. При этом, сразу 11 министров из нынешнего правительства премьер-министра Риши Сунака, рискуют не переизбраться в парламент. Среди них — глава Минфина Джереми Хант.