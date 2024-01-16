Антон Силуанов заключил договор формирования долгосрочных сбережений

17:12

Министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на Дне финансов, проходящем на выставке-форуме «Россия», объявили о запуске программы долгосрочных сбережений (ПДС). Это добровольный накопительно-сберегательный продукт, позволяющий гражданам откладывать на долгосрочную перспективу – например, на пенсию – при участии государства.

«Финансы – это не только заработная плата, не только проценты с депозитов в коммерческих банках, но и система долгосрочных сбережений, – отметил Антон Силуанов. – Эта система заработала в текущем году, и можно уже начинать осуществлять инвестиции в новые инструменты – надежные, поддержанные государством. Эти инструменты позволят создать себе и подушку безопасности, и резервы на решение важных жизненных проблем людей».

Министр рассчитал ПДС для себя на калькуляторе программы и заключил договор. По его словам, таким способом он будет формировать подушку финансовой безопасности. Фондом, с которым заключен договор, стал первый оператор по программе ПДС – Сбер НПФ. Правила этого фонда по формированию долгосрочных сбережений Банк России зарегистрировал 9 января.

ПДС – важный инструмент не только сохранения и приумножения долгосрочных сбережений граждан, но и долгосрочного финансирования в экономике, подчеркнул Владимир Чистюхин. «Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет этот денежный актив сформировать. Представляется, что ПДС поможет гражданам обеспечить свою жизнь на старости, позволит им иметь необходимый финансовый запас прочности», – отметил он.

Для участия в программе гражданин должен заключить договор с НПФ и в удобном для себя режиме пополнять счет (ПДС можно открыть для себя или для близкого человека). НПФ инвестирует эти средства в финансовые инструменты на принципах доходности и безубыточности. Помимо собственных взносов можно перевести в новую программу свои пенсионные накопления, сформированные в пенсионном фонде по договору обязательного пенсионного страхования. В программе предусмотрена поддержка со стороны государства в виде госгарантий и софинансирования. Забрать все сбережения полностью можно через 15 лет действия программы.

Женщины в 55 лет, а мужчины в 60 лет смогут назначить себе пенсию по программе на выбранный срок или пожизненно. Если понадобится оплатить дорогостоящее лечение или семья потеряет кормильца, человек получит право забрать со счета необходимые сбережения, в том числе деньги от государства и пенсионные накопления, если их перевели в программу. Кроме того, средства на счете ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере до 2,8 млн руб.