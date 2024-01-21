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НОВОСТИ

В приюте для беженцев в Гамбурге неизвестный распылил газ

09:20 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный распылил раздражающий газ в приюте для беженцев в Гамбурге, в результате пострадали шесть детей и один взрослый. Полиция проводит операцию, сообщает новостной портал Focus-online.

По его информации, пострадавшие испытали легкое раздражение дыхательных путей и глаз. Они получили медицинскую помощь на месте в районе Хамм. Полиция начала расследование.

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