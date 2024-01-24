Опрос показал, что французы подавляющим большинством поддерживают протесты фермеров

22:15 Источник: Интерфакс

89% французов поддерживают манифестации протеста фермеров Франции, свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting для Le Figaro.

"Редкий случай, когда от "Непокоренной Франции" до "Национального объединения", все сторонники главных политических партий одобряют мобилизацию (протестного движения - ИФ)", - пишет издание, опубликовавшее в среду результаты опросов.

Избиратели правоцентристских "Республиканцев", традиционно приближенные к миру сельхозпроизводителей, больше других выступают в поддержку фермерских требований - 97%. За ними следуют сторонники националистического "Национального объединения" - 95%, Социалистической партии - 94%, экологистов - 88% и левой "Непокоренной Франции" - 87%.

Меньшая поддержка, что не удивительно, отмечает Le Figaro, зарегистрирована в лагере избирателей социал-либеральной президентской партии Эмманюэля Макрона "Возрождение" - 81%. Но тут важно уточнить, что только 38% из них "полностью поддерживают" действия сельхозпроизводителей.

Такая редкая массовая солидарность, объясняет издание, вызвана "очень высокой популярностью сельхозпроизводителей в общественном мнении". Более девяти французов из каждых десяти (93%) заявляют о своем добром отношении к ним, в том числе 44% выражают "очень хорошее отношение".